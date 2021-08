Top 5 consigli per verificare il tuo conto e ottenere il primo bonus scommesse Librabet

Attualità

| 16:37 - 16 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Forse la procedura più spiacevole nell'interazione con le piattaforme di scommesse online è la verifica del conto. Ma solo dopo questa procedura, gli utenti possono depositare denaro, ricevere il primo bonus scommesse Librabet tramite https://librabet.com/it/promotions, e iniziare a piazzare scommesse. Continua a leggere per capire come superare la procedura di verifica in modo semplice e veloce per prelevare le tue vincite dal tuo conto.

La verifica è necessaria per assicurarsi che sei una persona reale e che hai più di 18 anni. Prima di darti accesso a tutti i metodi di pagamento e al primo bonus scommesse Librabet, lo staff della società di scommesse controlla i dati che hai inserito al momento della registrazione.

Documenti per la verifica

Il pacchetto di documenti dipende da ogni singola piattaforma di scommesse, ma in generale sono abbastanza simili. Per verificare il conto, hai bisogno di:





Documento che provi la tua identità (passaporto, patente, carta d'identità);

Un documento che confermi l'indirizzo di residenza indicato nel conto (estratto conto bancario, bolletta);

Un documento che confermi il possesso del metodo di pagamento (foto di entrambi i lati della carta bancaria, screenshot della pagina del portafoglio elettronico con il nome).







5 consigli per l'invio di documenti per la verifica

I lavoratori delle piattaforme di scommesse esaminano centinaia di documenti ogni giorno, e hanno un occhio attento alla correttezza di questi documenti. Ma che dire dei giocatori? Come si fa a sapere cosa è richiesto? Anche se le regole della piattaforma mostrano sempre quali documenti sono necessari per confermare il conto, così come su questo argomento un agente del supporto clienti può consigliare, spesso i rifiuti di accettare i documenti arrivano per motivi inaspettati.

Ecco alcuni consigli su come dovrebbero essere i documenti perfetti. Grazie ad essi, potrete depositare denaro e ricevere facilmente il vostro primo bonus scommesse Librabet:





Invia i tuoi documenti senza bordi tagliati, in ottima qualità e senza sovrapposizioni di foto o altri dati. Questi sono i tipi di documenti che vengono più spesso rifiutati.

La cosa più importante sul documento dell'indirizzo è la data. Non deve essere precedente a 3 mesi dalla data attuale.

Non cercare di modificare nulla con Photoshop. Forse non vuoi davvero andare in banca per un estratto conto "fresco", ed è più facile correggere la data sul vecchio documento con un semplice programma. Non correre rischi! Le piattaforme di scommesse usano la tecnologia moderna per controllare. Se il tuo stratagemma viene scoperto, il conto verrà immediatamente bloccato e chiuso. Questo sarà particolarmente spiacevole se hai già delle vincite sul tuo conto, che non potrai mai prelevare.

Ricorda che se usi più di un metodo per fare un deposito, dovrai inviare una verifica per ognuno di essi. Inoltre, il sito ha il diritto di annullare temporaneamente la convalida del conto, se dopo essere stato verificato con un metodo di pagamento, ne hai usato un altro. I prelievi saranno disponibili solo dopo aver inviato la conferma mancante.

Proteggi i tuoi dati. Un sito di scommesse non ha bisogno delle cifre del tuo numero di carta, hanno solo bisogno di confermare che ti appartiene. Lascia aperte le prime sei e le ultime quattro cifre e nascondi il resto. Inoltre, assicurati di nascondere il codice CVV a tre cifre sul retro della tua carta.

L'invio dei documenti giusti è la chiave per una rapida verifica del conto e la possibilità di ricevere un bonus scommesse Librabet e prelevare le vincite. Se il sito di scommesse ritarda la verifica dei tuoi documenti, potresti avere un motivo per dubitare della sua affidabilità. Ricorda che non importa quanto velocemente ti permettono di depositare e prelevare il tuo denaro, il tempo di verifica non è stabilito in questo periodo, e la verifica può richiedere fino a 48-72 ore lavorative.