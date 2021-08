Riccione fa il pieno di eventi sportivi: prima volta per i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico

Sport

Riccione

| 16:31 - 16 Agosto 2021

Playhall di Riccione.



A Riccione dal 2 al 12 settembre sono attese 6000 presenze tra atleti, accompagnatori, allenatori e familiari provenienti da vari Paesi d’Europa, tra cui Germania, Francia, Portogallo, Slovenia, Belgio, Repubblica Ceca e Russia per i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico che si svolgeranno al Play Hall, al pattinodromo e alla pista di pattinaggio “I Giardini”. Per la prima volta la grande manifestazione promossa da World Skate Europe e organizzata dal Consorzio Riccione Sport, Promhotels Riccione e ASD Pattinaggio Artistico Riccione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, si terrà nella Perla Verde. Con 14 nazioni presenti per 350 atleti ciascuna, 250 allenatori e staff accompagnatori, 25 ufficiali di gara, i Campionati saranno un imponente spettacolo in numerose specialità: singolo, coppia, artistico, coppia danza, solo dance, inline ed esercizi obbligatori.



Prima dell’appuntamento di settembre Riccione ospiterà altri tre eventi nella seconda quindicina di agosto dedicati al padel, alla ginnastica artistica e al baseball patrocinati dal Comune. Sabato 21 agosto torna l’ “Alba Coreografica” organizzata dalla Ginnastica Riccione, con ingresso gratuito, allo stabilimento balneare 29/30, ore 6.00. Quest’anno l’iniziativa al sorgere del sole verrà dedicata a don Giorgio Dell’Ospedale, il parroco dei Santi Angeli Custodi, spentosi il 31 ottobre scorso.



Spazio al baseball con la manifestazione di slow pitch “A- Championships” in programma il 27,28 ,29 agosto allo Stadio del Baseball e ai Campionati Italiani Assoluti di Padel Outdoor 2021 dal 23 al 29 agosto al Sun Padel Riccione. Una settimana di sfide per le categorie doppio maschile e doppio femminile che avrà il suo culmine nel fine settimana.