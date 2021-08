Musica troppo alta, alcol venduto in sfregio alle regole e pallinari: ferragosto "caldo" per la polizia locale

Cronaca

Rimini

| 16:19 - 16 Agosto 2021

Polizia Municipale (foto di repertorio).



Sono stati 73 gli uomini della polizia municipale di Rimini, tra agenti e personale, impegnati nelle giornate del 14 e del 15 agosto nelle consuete attività di controllo e presidio del territorio, con piu' di 1000 interventi effettuati.



I controlli per garantire il rispetto del codice della strada si sono concentrati in particolare su viale Vespucci e i viali delle Regime, con particolare attenzione alla salvaguardia dei percorsi utilizzati dai mezzi pubblici. Sei invece i verbali per il mancato rispetto delle regole contenute nell’ordinanza sindacale. Due hanno riguardato altrettanti locali che facevano musica oltre l’orario consentito. Quattro invece altrettanti minimarket che, tra il 13 e il 15 agosto, vendevano alcol in bottiglie di vetro oltre le 24.



Oltre a questi, da segnalare, l’attività della squadra di polizia giudiziaria che ha svolto diversi interventi su tutto il territorio. 35 i verbali effettuati per il contrasto e la prevenzione della prostituzione, 20 i verbali per il gioco/truffo delle tre palline, 4 ad altrettante persone per bivacco. Agenti della polizia municipale sono infine intervenuti a sostegno degli steward che il Comune di Rimini ha posizionato a controllo della spiaggia libera, per la segnalazione di fenomeno di microcriminalità e spaccio.