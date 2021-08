Coronavirus: a Rimini e in regione continuano a crescere i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:13 - 16 Agosto 2021

Bollettino Covid 16 agosto 2021.



A Rimini la settimana inizia con 69 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 30 sintomatici e 39 asintomatici, e un nuovo ricovero in terapia intensiva: tre i pazienti (+1 rispetto alle precedenti 24 ore). In regione i ricoveri aumentano di cinque unità, complici due ingressi a Bologna, uno a Piacenza e uno a Modena. In terapia intensiva raggiunto il tetto dei 40 ricoveri in regione. Nei reparti Covid 344 ricoverati, +18 rispetto alle precedenti 24 ore. In regione 458 nuovi casi su 11.047 tamponi e due decessi, una 87enne di Reggio Emilia e un 78enne di Modena.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 110 nuovi casi e poi Rimini (69) e Bologna (66). Seguono Ferrara (52) e Parma, Ravenna e Reggio Emilia, ognuna con 36 casi. Quindi il Circondario Imolese (25), Cesena (13), Piacenza (10) e Forlì (5).