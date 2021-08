Magrebino accoltellato durante lite, chiuso il pub di Bellariva

Cronaca

16 Agosto 2021

Chiusura per il pub di Bellariva davanti al quale, nella notte tra il 10 e l'11 agosto, si è verificata una lite tra nordafricani, conclusa con accoltellamenti e il ferimento grave di un magrebino. Lo ha deciso il Questore di Rimini, adottando il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art.100 del Tulps. Dalla Questura di Rimini spiegano che il provvedimento "si è reso necessario perché, in relazione ad obiettivi elementi di fatto in possesso degli investigatori, il locale è stato considerato una fonte di pericolo concreto, persistente, grave ed attuale per la collettività".



Nei confronti dei due accoltellatori, due giovani tunisini sottoposti a fermo nei giorni scorsi, è scattato anche il Daspo da bar, pub e locali di intrattenimento della provincia di Rimini per i prossimi due anni. In caso di inottemperanza al provvedimento, rischiano ulteriore reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 8000 a 20000 euro.