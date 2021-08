Elezioni: Azione di Carlo Calenda sostiene candidature di Sadegholvaad e Foronchi

Attualità

Rimini

| 15:38 - 16 Agosto 2021

Roberto Biondi, coordinatore di Azione per il territorio riminese.

Azione, il partito di Carlo Calenda, sosterrà alle prossime elezioni amministrative i candidati del Pd a Rimini e Cattolica: Jamil Sadegholvaad e Franca Foronchi: Di seguito la nota.



LA NOTA DI AZIONE In meno di due anni di vita e una pandemia che ha fortemente limitato i rapporti sociali, Azione vede crescere i simpatizzanti sia a livello nazionale che in Provincia di Rimini e conta gruppi organizzati a Rimini, Cattolica, Riccione e Santarcengelo.

Alla prossima tornata elettorale di ottobre, Rimini e Cattolica saranno chiamate al voto e Azione sarà presente a sostegno dei candidati di centro sinistra Jamil Sadegholvaad e Franca Foronchi. Sviluppo e coesione sociale guideranno la nostra campagna elettorale. Il nostro territorio deve riprendere a crescere e per far questo serviranno innovazione, digitalizzazione e semplificazione della macchina amministrativa. Se da un lato tutta la filiera turistica dovrà necessariamente puntare sulla qualità per essere competitiva nei prossimi anni, determinante sarà la capacità di Rimini e di tutta la provincia di destagionalizzare la domanda turistica per ridefinire i flussi su periodi più lunghi e diversi, creando le condizioni per favorire gli investimenti degli operatori. Ecco perché riteniamo sinergici il potenziamento della Fiera e dell’Università nonché il sostegno alle imprese tecnologiche e alle web agency. Il cambiamento del tessuto economico è già in atto, accelerato dalla pandemia, e la coesione sociale dovrà essere garantita e tutelata. Se nell’immediato l’amministrazione dovrà dare sostegno a chi ha perso il lavoro ed è in difficoltà, ci adopereremo perché si creino le condizioni per un rapido ricollocamento, puntando sulla formazione e sulla valorizzazione del merito e delle competenze. Siamo una terra di donne e uomini che si sono sempre distinti nelle difficoltà; persone che conoscono la parola impegno e sacrificio. Le prossime amministrazioni dovranno offrire loro opportunità e non solo assistenzialismo, proiettando le nostre città nel futuro che, lavorando insieme, siamo certi sarà positivo.



Per raggiungere questi obiettivi la squadra di Azione si rafforza e si allarga: il coordinatore Roberto Biondi sarà affiancato da Federica Matteucci e da Giacomo Carli, mentre a Cattolica il coordinamento è affidato a Nicola Romeo e Filippo Casanti. A livello provinciale il gruppo di lavoro, oltre a Luciano De Benedictis, responsabile organizzazione, e a Flavio Semprini, responsabile comunicazione, può contare anche su Clelia Santoro, Ferdinando Soleri, Federico Fabbri e Filippo Maioli, Giovanni Valitutto e Raul Ruggeri, un gruppo di professionisti e funzionari che operano in diversi settori del privato e del pubblico e che hanno deciso di mettere le loro competenze ed esperienze al servizio della città.