Flash mob sulla spiaggia di Rimini per dire no alla plastica in mare

Attualità Rimini | 15:31 - 16 Agosto 2021 Anna Montini con Manuela Fabbri ed Edoardo Carminucci (foto Beatrice Giorgi). Un centinaio di persone ha partecipato ieri (domenica 15 agosto) al flash mob di ferragosto organizzato dall'associazione Basta plastica in mare, un evento diffuso su tutta la Riviera per richiamare l'attenzione dei bagnanti e dei turisti sulle condizioni del mare Adriatico, sul rispetto dell'ambiente e sul pericolo di inquinamento rappresentato dai rifiuti di plastica. A Rimini il flash mob è stato organizzato presso il bagno Tiki 26 di Rimini, presente anche il "padrone di casa", il bagnino Gabriele Pagliarani. Ognuno ha sventolato un oggetto di plastica proprio per dire "stop" all'abuso della plastica. Presente anche l'assessore all'ambiente Anna Montini.





