Il circo in piazza a San Marino con 40 artisti di fama internazionale

Eventi

Repubblica San Marino

| 15:05 - 16 Agosto 2021

Magic Circus a San Marino.



Oltre 40 artisti di fama internazionale, detentori di primati da Guinness World Record e volti noti della tv si incontreranno a San Marino dal 20 al 22 agosto prossimi per San Marino Magic Circus, il festival delle arti circensi ideato e diretto dal celebre illusionista Ottavio Belli, noto al pubblico per le sue apparizioni televisive e pluripremiato in Cina, unico italiano ad aver ricevuto il premio per l’eccellenza e la qualità dei suoi spettacoli. Nel 2014, in Brasile, ha creato e realizzato un numero straordinario: l’apparizione di una Ferrari su un palcoscenico interamente circondato dal pubblico e oggi a San Marino vestirà il duplice ruolo di direttore artistico ed artista.



La manifestazione ravviverà dal 20 al 22 agosto il centro storico, dalle 17 alle 24 per terminare con il main show, domenica sera, a Campo Bruno Reffi. “Incanto” è il titolo del galà del circo che vedrà Ottavio Belli nel duplice ruolo di direttore e di artista insieme ai suoi amici e colleghi: Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, direttamente da Zelig e Colorado Cafè, Gabriel Dell'Acqua, il verticalista che a soli 10 anni ha vinto l’oro al Festival del Circo d’Italia e al Festival Russo e ha ottenuto una vera e propria ovazione a Tu Sì Que Vales; Donald e Vanessa Niuman, lanciatore di coltelli e showgirl ben noti sul piccolo schermo. A completare lo show il giocoliere detentore di oltre 50 world record nella sua categoria Willy Colombaioni, discendente di ben due famiglie circensi, i Colombaioni clown del Circo Togni, e gli Orfei, famiglia di circo da sette generazioni, Caroline Niemen, acrobata ed antipodista (giocoliere con i piedi) dalle grandissime capacità artistiche e lo spericolato equilibrista Josh Adami.



Ad arricchire questa tre giorni di tanta desiderata leggerezza i clown, gli acrobati, gli spettacoli itineranti, la scuola circo per bambini e la mostra di Giancarlo Bomba, visual director dell’evento, presso la Smart Lounge: “Circus Istants” una personale fotografica che racconta il circo con lo sguardo di uno street photographer.