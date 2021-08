Mogol ad Arena Lido per raccontare 50 anni di musica italiana

Eventi

Rimini

| 14:53 - 16 Agosto 2021

Mogol.



Ad Arena Lido un evento unico: per i suoi 85 anni, Mogol incontra gli artisti di "Risuona Rimini". Mercoledì 18 agosto alle 21 (proprio il giorno successivo al suo compleanno) il grande paroliere arriva alla darsena di Rimini per raccontare 50 anni di musica italiana attraverso i suoi aneddoti, le sue storie emozionanti e attraverso la voce di alcuni tra i più importanti cantanti riminesi che interpreteranno i suoi brani indimenticabili. Fra un racconto e l'altro le canzoni scritte da Mogol saranno interpretate dagli artisti di Risuona Rimini, un repertorio composto dai successi di Lucio Battisti, Adriano Celentano, Mina, Patty Pravo, Equipe84, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Dik Dik.



Sul palco i cantanti Alberto Bastianelli, Francesco Checco Mussoni, Lorenzo Semprini, Giuseppe Novelli, Daniele Fortunato, Cristina Vitri, Manuela Evelyn Prioli, Laura Benvenuti, Giuseppe Guarino e Dino Di Pierro, accompagnati da una band eccezionale formata da Simone Migani e Andrea Bolognesi (pianoforte e tastiere), Luca Arduini (chitarra), Rodolfo Valdifiori (basso), Andrea Guerrini (tromba e flicorno) e Pako Montuori (batteria). Una notte speciale in cui cantare tutti insieme sotto le stelle.



Inizio concerti ore 21, ingresso a pagamento, biglietteria aperta ad Arena Lido dalle 19, prevendita biglietti su TicketOne e Liveticket.