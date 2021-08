Con un piccone sfonda la porta della parrocchia per rubare i vestiti raccolti dalla Caritas

Cronaca

Rimini

| 14:45 - 16 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Tentato furto, nella notte di domenica (15 agosto) in una parrocchia in zona Rivabella. Un 33enne della provincia di Salerno, già noto alle forze dell'ordine per alcuni furti, è stato sorpreso dalla Polizia nella stanza in cui erano conservati i sacchi con gli indumenti usati raccolti per i piu' bisognosi. Usando un piccone, aveva infranto il vetro della porta di ingresso, ma proprio il rumore di vetri infranti aveva allertato i residenti in zona, che hanno chiamato la Polizia affinché fosse effettuato un sopralluogo. L'uomo, arrestato per l'ipotesi di tentato furto aggravato, aveva con sé catenine e rosari d'oro, un kway e un cacciavite. Sul suo capo un foglio di via obbligatorio dal comune di Rimini, non rispettato.