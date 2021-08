Covid: altre due discoteche chiuse, una con 2000 persone ammassate

Cronaca

Rimini

| 14:30 - 16 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Oltre all'Ecu di Rimini, nel weekend di ferragosto altre due discoteche sono state sottoposte a chiusura di cinque giorni per mancato rispetto delle norme anti Covid. Ieri sera (domenica 15 agosto), in una discoteca di Riccione già sanzionata nei giorni scorsi, la Polizia ha sorpreso centinaia di persone accalcate senza mascherina, alcune delle quali stavano ballando sotto la consolle del dj. A MIsano Adriatico invece erano circa 2000 le persone presenti a una serata con un noto dj: balli non permessi, ma anche un locale stipato all'inverosimile, secondo quanto verbalizzato dalla Polizia, che ha disposto lo sgombero immediato della discoteca.