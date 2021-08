Rimini: balli con assembramento alla fontana dei 4 cavalli e in spiaggia. Doppio blitz Polizia

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 16 Agosto 2021

Auto della Polizia (foto di repertorio).

Nella serata di ieri (domenica 15 agosto) la Polizia è intervenuta, su segnalazione dei cittadini, in piazzale Fellini a Rimini: all'altezza della fontana dei 4 cavalli, un dj set ha coinvolto una cinquantina di persone, intente a ballare senza il distanziamento. L'organizzatore dell'evento è stato sanzionato. Una seconda segnalazione ha riguardato un festino in uno stabilimento balneare di Rimini, con circa 200 persone. All'arrivo della pattuglia, tutti i giovani si erano dileguati, lasciando solo le casse altoparlanti impiegate per la musica, materiale sequestato. La Polizia sta svolgendo accertamneti per identificare gli organizzatori del festino abusivo.