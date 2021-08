Calcio Eccellenza, Fya Riccione: i portieri sono gli under Mordenti e Sodani

Sport

Riccione

| 14:22 - 16 Agosto 2021

La Fya Riccione si copre in porta con l’arrivo di Sergio Mordenti e Michele Sodani, i due giovani portieri già a disposizione di mister Taccola. I biancazzurri si affidano così alla linea verde per il ruolo di portiere: il primo è un 2001 e il secondo un 2002. Entrambi sono già da qualche giorno impegnati in preparazione sotto l'attenta cura del preparatore dei portieri Fabio Bravetti.

Il giovane forlivese Sergio Mordenti arriva dal Delta Porto Tolle (serie D) dopo le esperienze con Forlì e Savignanese, per lui in totale 42 gettoni di presenze in serie D. Il promettente pesarese Michele Sodani arriva invece dalla Primavera della Vis Pesaro, prima per lui due stagioni con il Fano. Alla Fya dovrebbero approdare altri due under scuola Rimini Calcio: il difensore centrale Michele Manfroni e l'esterno Michael Ceccarelli.