Verucchio: sorpreso ad abbandonare rifiuti, scatta sanzione da 104 euro

Cronaca

Verucchio

| 14:13 - 16 Agosto 2021

Controlli in via Pascoli a Verucchio.



Dal 1 gennaio al 31 luglio le guardie ecozoofile volontarie di Accademia Kronos hanno effettuato 31 servizi di pattugliamento a Santarcangelo, per controllare le isole ecologiche del territorio. Per l'abbandono dei rifiuti in strada o accanto ai cassonetti, oppure per conferimenti errati, sono scattate 14 sanzioni. Il monitoraggio ha interessato soprattutto le isole ecologiche più segnalate dai cittadini, nel capoluogo e frazioni: tra le altre, le batterie di cassonetti presenti nei viali Marini e Mazzini, nelle vie Casale, delle Margherite, Andrea Costa, del Coppo, Pedrignone, Fratelli Cervi, Dante di Nanni, Bornaccino, Falcone, Faini, Tomba, Bargellona, Brodolini, via Manduchi e in piazza della Fornace, per un totale di 41 controlli effettuati.



Anche la Polizia locale di vallata, in ogni caso, opera costantemente per prevenire e sanzionare l’errato conferimento dei rifiuti sul territorio della bassa Valmarecchia. Tra i controlli più recenti, quello effettuato in via Santarcangiolese all'altezza di via Puccini (Poggio Torriana) ha portato nei giorni scorsi alla sanzione di 104 euro per un utente che aveva abbandonato fuori dai cassonetti un sacco contenente rifiuti.



Sempre nei giorni scorsi a Verucchio – in questo caso in via Pascoli – la Polizia locale e le guardie ecozoofile hanno accertato l’abbandono di rifiuti a terra nelle vicinanze di un’isola ecologica, senza tuttavia riuscire a individuare gli autori dell’illecito per mancanza di elementi.



Tornando invece all'attività dei volontari di Accademia Kronos, verificato anche il rispetto delle norme sulla tenuta dei cani nelle aree verdi e nel centro urbano. Un solo verbale in sette mesi, mentre tredici i controlli domiciliari svolti per il presunto maltrattamento di animali, in base ad alcune segnalazioni ricevute, ma nessuna irregolarità riscontrata.