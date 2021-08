Furti in tabaccheria e supermercato, due denunce nella serata di ferragosto

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 16 Agosto 2021

Carabinieri di Rimini in pattugliamento sulla spiaggia.

Nel weekend è stata intensa anche l'attività dei Carabinieri di Rimini, guidati dal capitano Alan Trucchi, con un costante pattugliamento della aree indicate tra le piu' sensibili per l'ordine pubblico. Nella serata del 14 agosto un 43enne di Cagliari, residente a Modena, con precedenti di Polizia, è stato sorpreso dopo aver rubato generi alimentari e capi di abbigliamento al supermercato Coop del centro commerciale "I Malatesta". Aveva nascosto tutta la refurtiva nel suo zainetto ed è stato denunciato per furto.



A Torre Pedrera invece un 56enne di nazionalità straniera ha agito in una tabaccheria del lungomare, portando via un paio di occhiali da un espositore. Nonostante il tentativo di dileguarsi tra i numerosi passanti, l'uomo è stato identificato e denunciato per l'ipotesi di reato di furto aggravato.



Una terza denuncia ha riguardato un 46enne napoletano, fermato in via Lagomaggio e trovato in possesso di un coltello a serramanico. E' stato anche segnalato in Prefettura come assuntore di stupefacenti, essendo in possesso di una piccola quantità di hashish.