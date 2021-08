Rimini: sorpreso da un turista mentre cerca di rubargli l'auto. Arrestato

Cronaca

Rimini

13:52 - 16 Agosto 2021

Nella notte di ferragosto un 23enne originario della provincia di Caserta, residente a Prato, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Rimini Porto. I militari, impegnati nella consueta attività di controllo, sono stati allertati da un turista fiorentino: un giovane stava forzando la serratura dello sportello di un'automobile Audi A3 di proprietà del turista, a scopo furto. Il 23enne è stato così colto con le mani in fatto. Il suo arresto è stato convalidato dal giudice e in attesa del processo è tornato in libertà.