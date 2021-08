Rimini: scippati alla fermata del bus, reagiscono ma vengono minacciati col coltello

Cronaca

| 13:48 - 16 Agosto 2021

Nel pomeriggio di ferragosto (domenica 15 agosto) una nomade 46enne, originaria del modenese, ma da anni residente a Rimini, è stata arrestata per l'ipotesi di reato di rapina impropria, in relazione a quanto avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. La donna, avvicinandosi a un turista egiziano residente nel milanese e una donna forlivese, entrambi in attesa dell'autobus, ha sfilato loro i portafogli, venendo però scoperta. A quel punto, per fuggire, non ha esitato a spintonarli e a minacciarli con un coltello, poi posto sotto sequestro dai Carabinieri intervenuti. La 46enne, arrestata, è ora nel carcere di Forlì a disposizione dell'autorità giudiziaria.