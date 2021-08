Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 16 Agosto 2021

Un 44enne di Santarcangelo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, in relazione a quanto successo nella serata di ferragosto nella città clementina. L'uomo, in via Togliatti, si è infatti abbassato i pantaloni e le mutande davanti a un gruppo di ragazzine minorenni, tra i 14 e i 17 anni, mostrando loro le proprie parti intime. I Carabinieri, allertati dalle grida, hanno intercettato il 44enne mentre si allontanava da via Togliatti.