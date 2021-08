San Marino: lieve calo dei contagi, nove le persone ricoverate

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:33 - 16 Agosto 2021

Bollettino Covid San Marino settimana dal 9 al 15 agosto.



Calano lievemente i contagi da nuovo coronavirus nella Repubblica di San Marino: dai 43 contagi della settimana 2-8 agosto, si è passati ai 35 casi della settimana 9-15 agosto. I guariti sono stati 44, i tamponi eseguiti 803. Calano quindi i casi attivi da 73 a 64, con 9 ricoverati in ospedale: uno in terapia intensiva e otto in isolamento. Le quarantene domiciliari totali sono 29.



Il giorno con minori contagiati è stato il 10 agosto: 3 positivi su 153 tamponi, tasso di positività dell'1,96%.



Sul fronte vaccinazioni, 22.360 le persone vaccinate con la prima dose e 23.705 con la seconda dose o con la dose unica. Sono 1839 invece le somministrazioni ai turisti.