Circa 4500 persone a Calici Verucchio, premiata la nuova formula delle 4 arene

Attualità

Verucchio

| 12:34 - 16 Agosto 2021

Foto Alessia Bocchini.

Green pass e restrizioni non hanno fermato la voglia di socialità in sicurezza e l’edizione speciale di Verucchio Calici 2021 ha spazzato via brillantemente i timori della vigilia: fra giovedì 12 e venerdì 13 agosto, sono state infatti circa 4500 le presenze registrate nella cittadina malatestiana.



Per il 2021, gli organizzatori della Gm Eventi hanno ideato la formula con 4 arene in cui potersi muovere liberamente, con tre cantine per arena e i piatti di un ristorante locale. Dopo i 1500 partecipanti della serata inaugurale, quella seguente ha fatto registrare circa il doppio degli accessi.



Mirco Guidi, che ha curato l’organizzazione con la sua Gm Eventi, evidenzia: “Abbiamo visto tantissimi giovani, ma anche famiglie che si sono regalate una serata al fresco. Soprattutto, non ci sono stati problemi agli ingressi o discussioni per la richiesta di green pass o certificazioni varie. Anzi, nelle due sere abbiamo effettuato un centinaio di tamponi antigienici rapidi che grazie alla Croce Rossa avevamo messo a disposizione gratuitamente all’ingresso per chi non fosse vaccinato o non ne avesse fatti di propria iniziativa. E’ stato poi utilizzato abbondantemente il servizio navetta da Villa Verucchio e anche questo ci ha consentito di non avere assembramenti alle casse. Possiamo dirci più che soddisfatti”.



Soddisfatte anche il sindaco Stefania Sabba e l'assessore Linda PIva, che evidenziano l'ottima risposta della gente in un momento complicato. L'intenzione dell'amministrazione comunale, spiegano, è "confermare i vari eventi in calendario adattandoci a ogni prescrizione per consentire alla gente di concedersi serate in sicurezza"