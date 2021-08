Rigenerazione del Palazzo del Turismo di Bellaria, inaugurata la mostra

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:09 - 16 Agosto 2021

Il sindaco di Bellaria all'inaugurazione della mostra - Foto di Antonio D'Alessio.

Inaugurata venerdì l'esposizione dei progetti candidati per la rigenerazione del Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina: resterà aperta proprio presso i locali di via Leonardo da Vinci, tutti i giorni fino a domenica 22 agosto, dalle 9.00 alle 22.00. Dall'Amministrazione, l'invito ai cittadini a visitarla; qui è possibile infatti esprimere la propria preferenza circa le proposte in mostra: nel rispetto del principio di partecipazione, tutte le opinioni saranno affidate alla Commissione tecnica, composta da professionisti di caratura nazionale e internazionale, contribuendo alla scelta del progetto vincitore. Come spiegato dal Sindaco Filippo Giorgetti e dall'Assessore alla Cultura Michele Neri, "l'obiettivo è dotare la città di una biblioteca multimediale di livello internazionale, ispirata ai grandi spazi europei, fruibile da tutti i cittadini ma anche dai nostri turisti e in grado di sfruttare tutte le potenzialità dei nuovi sistemi di diffusione della cultura e dell’informazione."