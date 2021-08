Riccione, accerchiano turista, la picchiano e le rubano la collana: un arresto

Cronaca

Riccione

| 11:46 - 16 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Accerchiano e malmenano una ragazza poi una minorenne le strappa la collana d’oro dal collo e scappa via. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì a Riccione. I Carabinieri, durante il servizio di controllo intensificato per il Ferragosto, sono stati avvicinati da una turista 21enne, originaria di Novara. La giovane ha raccontato di essere stata accerchiata, picchiata e rapinata da un gruppo di ragazzi. Nel giro di poco tempo, descrizione alla mano, i militari hanno rintracciato la 17enne che, materialmente, aveva strappato la collana alla 21enne, almeno stando al riconoscimento effettuato dalla turista. La minore, originaria di Varese, è stata arrestata per rapina. Per la vittima, invece, solo tanta paura e qualche lieve contusione.

I Carabinieri di Riccione nell’ultima notte di Ferragosto, hanno ulteriormente rinforzato i servizi di presidio del territorio, anche grazie all’ausilio dei militari del 5° Reggimento Carabinieri di Bologna, giunti nella Perla per la vigilanza del lungomare. Decine di carabinieri hanno perlustrato a piedi, per tutta la notte, le affollate passeggiate pedonali e le vie della movida.