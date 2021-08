Spadarolo e Vergiano tra risse, furti, lanci di petardi: la rabbia dei residenti

Attualità

Rimini

| 10:05 - 16 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Petardi, lanci di bottiglie, risse, furti, auto a gran velocità e altri episodi poco chiari. Alessio Nucci, portavoce del comitato Spadarolo Vergiano sicure, in una nota stampa racconta la difficile situazione delle due frazioni riminesi soprattutto nelle vie Darwin, Einstein e Osteria Pettini. I fatti segnalati avvengono ogni giorno a qualsiasi ora. "I nostri appelli sono stati vani" dice Nucci "dopo la raccolta firme sono passate alcune pattuglie per una decina di giorni poi il nulla."

Il comitato lamenta di aver fatto richieste di maggiore controllo senza risultato, segnalando anche l'assenza di impegno da parte dell'amministrazione comunale "dall’inizio del 2019, quando denunciammo la pericolosa escalation di furti, tutto ciò che l’assessore di riferimento Jamil Sadegholvaad è riuscito a fare è stato installare una telecamera non funzionante a Vergiano…".

"Come Comitato Spadarolo Vergiano sicure torniamo nuovamente a chiedere al Questore e al Prefetto un maggior presidio in questa zona, storicamente molto sensibile al proliferare di attività poco chiare.

Alla futura Amministrazione Comunale, a prescindere dal colore politico, chiediamo un segnale di discontinuità per quanto riguarda l’attenzione alle periferie, praticamente nulla negli ultimi anni.

Non stiamo chiedendo la luna, ma la serenità che ci spetta di diritto." conclude la nota.