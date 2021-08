Elezioni: sindaco di Pennabilli Giannini si ricandida

Attualità

Pennabilli

| 09:02 - 16 Agosto 2021

Il sindaco Mauro Giannini nel video di Facebook in cui ufficializza la sua ricandidatura.



Mauro Giannini, attuale sindaco di Pennabilli, si ricandida per governare il piccolo comune riminese per altri cinque anni. E' stato lo stesso Giannini a ufficializzare la sua scelta, in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook. "Un nuovo atto di amore verso la mia gente, verso il mio paese, verso la montagna. Annuncio con orgoglio e fierezza la mia candidatura a sindaco di Pennabilli, anzi a vostro Massaro, lontano dai palazzi politici", spiega.



Giannini parla di "mobilitazione popolare" nei suoi confronti: "Tantissime persone mi hanno fermato per strada: signor sindaco non ci abbandoni. Non ci lasci soli. Pennabilli ha ancora bisogno di lei". L'attuale sindaco, spiega, ha così avviato una riflessione: "A Pennabilli c'è ancora tanto da fare, non sono riuscito a termine alcuni percorsi, ci sono tanti progetti esecutivi da attuare e altri in attesa di finanziamento". In particolare, evidenzia, "Devo terminare la riorganizzazione degli uffici comunali, per una piena autonomia di Pennabilli".