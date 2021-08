Concerto del rapper Shiva in una discoteca riminese, ancora giovani senza mascherine 

Attualità

Rimini

| 19:53 - 15 Agosto 2021

Dopo le polemiche sollevate per il concerto improvvisato ad Olbia dal rapper sardo Salmo, a causa della grande folla di giovani accalcati per ascoltarlo, il concerto di un altro rapper, il lombardo 22enne Shiva - tenutosi ieri sera (sabato 14 agosto) in una discoteca della Riviera - rischia di aprire un nuovo fronte. Nel video pubblicato nelle scorse ore sulle ''Stories' del suo profilo Instagram si vedono infatti centinaia di ragazzi che riempiono il locale romagnolo cantare tutti attaccati, senza rispettare il distanziamento e indossare mascherine. Le immagini sono state rilanciate su tanti profili personali e su quelli di diversi media.