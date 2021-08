Tennis, trofeo 'Igea Dea della Fortuna': finalissima lunedì sera De Ponti-Piangerelli

Sport

Bellaria Igea Marina

| 16:18 - 15 Agosto 2021

Anastasia Piangerelli.

La finale del trofeo “Igea Dea della Fortuna”, il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, sarà giocato domani (lunedì) alle 19.30 da Anastasia Piangerelli e la riminese Rubina De Ponti. In semifinale la 2.3 Anastasia Piangerelli, testa di serie n.1, ha battuto 6-1, 7-6 (1) la 2.4 Livia Palma, testa di serie n.4, mentre la 2.5 romagnola portacolori del Tc Lumezzane si è imposta nell’altra semifinale per 7-6 (3), 2-0 e ritiro sulla 2.4 Emma Ferrini, anche lei riminese portacolori del Coopesaro Tennis.

Intanto è partito, sempre al Circolo Tennis Venustas, un altro importante tabellone di livello nazionale, il torneo di 3° maschile, ribattezzato il Trofeo del Gavettone. Ai nastri di partenza ben 121 giocatori, in cima alla lista dei favoriti i 3.1 Leonardo Manzini, Emanuele Giangiordano, Simone De Luigi e Pietro Vagnini, a seguire i 3.2 Andrea Arrigoni, Luca Grandi, Giacomo Ercolani ed Alessio Marcantognini.

Il giudice di gara è Elisa Vandi.