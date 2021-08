Gli Auguri di Ferragosto del Sindaco di Riccione alle Forze dell’Ordine

Attualità

Riccione

| 15:41 - 15 Agosto 2021

Da sinistra il comandante Marinelli, il comandante Zecchini, il sindaco Tosi, il capitano Colombari e il maresciallo Cacace.

Calorosi auguri di buon Ferragosto alle forze dell’Ordine e al personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale “Ceccarini” per il grande lavoro di coordinamento e salvaguardia sul territorio di Riccione svolto ad oggi e che continua senza sosta. Li ha espressi questa mattina (domenica 15 agosto) il primo cittadino di Riccione, Renata Tosi, nella sede del Club Nautico, al Comandante della Polizia Locale Achille Zecchini, al Comandante dei Carabinieri di Riccione, Luca Colombari con il luogotente Claudio Cacace e al Comandante dell’Ufficio Marittimo, Antonio Marinelli. Il sindaco ha dedicato loro un grande riconoscimento per il capillare lavoro svolto dalla Forze dell’Ordine in sinergia, sia via terra che via mare, a tutela dei cittadini e dei turisti. Il sindaco ha augurato inoltre, nei giorni scorsi, i migliori auguri di Ferragosto al direttore sanitario dell’ospedale, Bianca Caruso, ai primari, e ai sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio riccionese, in prima linea questi ultimi nello svolgimento del delicato lavoro dedicato alle urgenze ed emergenza sanitarie. Occasione questa mattina anche per suggellare la proficua collaborazione in essere tra Amministrazione Comunale e Club Nautico.