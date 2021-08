Coronavirus: Rimini ancora la provincia con più casi. Contagi in crescita rispetto a 7 giorni fa

Attualità

Rimini

| 14:51 - 15 Agosto 2021

Bollettino Covid 15 agosto 2021.

Tornano a sfiorare quota 100 i contagi da nuovo coronavirus a Rimini. Per il nostro territorio comunicati 98 nuovi casi con 63 sintomatici e 35 asintomatici. I casi in questa settimana sono stati 658, media 94 contagi al giorno, in lieve crescita rispetto alla scorsa settimana. Rimangono due i ricoverati in terapia intensiva. Nessun decesso nel riminese, uno in regione: una 86enne di Reggio Emilia.



In regione 551 casi su un totale di 19816 tamponi (tasso di positività del 2,7%) e calo dei ricoveri in terapia intensiva: -3, senza nuovi ricoveri (totale 35). Nei reparti Covid 326 ricoveri (+11).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 98 nuovi casi e poi Bologna (85) e Modena (79). Seguono Parma (73) e Reggio Emilia (69); poi Ferrara (34), Ravenna (34) e Piacenza (33). Quindi Forlì (23), Cesena (18), il Circondario Imolese (5).