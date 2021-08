Moto2, Marco Bezzecchi solo decimo nel GP di Austria

Sport

Rimini

| 14:28 - 15 Agosto 2021

Marco Bezzecchi.

Solo decimo il riminese Marzo Bezzecchi nel Gran Premio di Austria di Moto2 a Spielberg. Scattato dalla 16esima posizione in griglia, Bezzechi è risalito in pochi giri alla decima posizione non riuscendo pi a scalare altre posizioni. Colpo di Raul Fernandez. Il giovanissimo spagnolo trionfa in solitaria, staccando Ai Ogura nell’ultimo giro: il giapponese si consola con il primo podio in Moto2, completa il podio Augusto Fernandez. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti (6°), è settimo il leader del Mondiale Remy Gardner, che dunque vede assottigliarsi il vantaggio in classifica da Raul Fernandez.

LA CLASSIFICA

1 Gardner 206

2 R. Fernandez 187

3 Bezzecchi 159

4 Lowes 114

5 Canet 83

6 A. Fernandez 82

7 Di Giannantonio 80

8 Ogura 80

9 Schrotter 72

10 Vierge 59