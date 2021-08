Riccione: due diciassettenni a spasso con coltelli, denunciati

Cronaca

Riccione

| 13:24 - 15 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Dalle 20 di ieri (sabato 14 agosto) alle 7 di Ferragosto (domenica 15 agosto), i Carabinieri di Riccione hanno svolto un'intensa attività di controllo, fermando per accertamenti 187 automezzi e identificando 420 persone.



Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre un 17enne residente a Riccione è stato fermato in piazzale Roma e trovato in possesso di un coltello da cucina, lungo 18 cm, che nascondeva nel proprio marsupio. E' scattata denuncia per possesso di armi anche nei confronti di un altro 17enne, residente a Gemmano, che nascondeva nel proprio zainetto un coltello a serramanico. Nelle ultime i Carabinieri hanno poi identificaot un 32enne di Misano, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio della sua città, mentre rubava una banconota da 50 euro.