Cattolica: entra in chiesa con il motorino e sgomma davanti ai fedeli

Cronaca

Cattolica

| 13:17 - 15 Agosto 2021

La chiesa di San Pio V a Cattolica.

E' entrato, in motorino, all'interno della chiesa di San Pio V a Cattolica, nel Riminese e, dopo avere attraversato la navata centrale - davanti ai fedeli presenti - ha 'sgommato' fino all'altare per poi invertire il senso di marcia e tornare in strada. Il tutto, come spiega l'Ansa, ripreso in un filmato finito sui social media. Protagonista della vicenda - riportata dal Corriere di Romagna e dal Resto del Carlino - un ignoto 'scooterista', presumibilmente giovane se non giovanissimo, la cui 'bravata' è stata segnalata alle forze dell'ordine.



L'episodio risale a venerdì scorso (13 agosto) quando, prima delle 8, un motorino ha fatto irruzione all'interno della chiesa, sfruttando la rampa d'ingresso per chi ha difficoltà motorie, con a bordo quello che pare essere un ragazzino - stando alla voce registrata nel filmato in cui non smette di ridacchiare e fare battute - mentre seduti sulle panche, in attesa delle Lodi mattutine, ci sono alcuni anziani, impauriti da quanto sta accadendo.



Il filmato che immortala le gesta del guidatore è stato condiviso su una pagina Facebook di Cattolica, scatenando oltre 200 commenti, tanti indignati. Al momento non sono state presentate denunce. Il parroco ha comunque segnalato la vicenda ai Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.