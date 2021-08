Riccione: armato di pistola si aggira per viale Nino Bixio. Denunciato

Cronaca

Riccione

13:12 - 15 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Nella notte tra il 13 e il 14 agosto i Carabinieri di Riccione hanno fermato un 25enne senegalese, che aveva sparato 7 colpi di pistola in aria con una scacciacani. A distanza di qualche ora, una pattuglia è intervenuta in viale Nino Bixio, a seguito di nuove segnalazioni su una persona armata di pistola. I militari hanno così fermato un 21enne residente a Reggio Emilia, che era in possesso di una scacciacani priva di tappo rosso e con caricatore. La pistola è stata sequestrata e il giovane denunciato.