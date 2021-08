Riccione: 16enne preso a calci e pugni dalla baby gang e rapinato della catenina

Cronaca

Riccione

15 Agosto 2021

Un quindicenne, residente nella provincia di Mantova, è stato arrestato per le ipotesi di reato di rapina e lesioni personali. E' uno dei giovanissimi componenti di una baby gang che nella notte tra il 14 e il 15 agosto ha rapinato sul lungomare un 16enne, accerchiato e colpito con calci e pugni, per portargli via la catenina d'oro. Il 15enne è stato fermato dai Carabinieri e riconosciuto dalla vittima come uno dei rapinatori. Con sé aveva un borsello contenente la carta di identità di un'altra persona: per questo risulta indagato anche per ricettazione, a seguito di ulteriore denuncia.