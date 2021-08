Caldo: allerta gialla per il 16 agosto, possibili picchi fino a 39 gradi

Attualità

Rimini

| 12:42 - 15 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Si conferma l'allerta gialla per temperature estreme nella pianura riminese e nella collina. A disporla - dalla mezzanotte di oggi a quella di domani (lunedì 16 agosto) - è la Protezione civile regionale secondo cui "lunedì 16 agosto sono previste ancora temperature elevate attorno a 37-38 gradi sulle zone di pianura e collina centro-orientale, con locali punte fino a 39 gradi". Attesi, inoltre, venti forti in Appennino con raffiche "che potranno raggiungere anche le zone di collina e pianura, in particolare quella romagnola". Le zone 'gialle', nel dettaglio, sono la collina e la pianura romagnola, la pianura e la collina bolognese, la pianura ferrarese, reggiana, modenese e piacentino-parmense.



Secondo gli aggiornamenti di Centro Meteo Emilia Romagna, punte possibili fino a 37 gradi sul territorio riminese, ma da martedì arrivo di una perturbazione, nel pomeriggio, con temperature minime tra i 16 e i 21 gradi, massime tra i 24 e i 28 gradi. Dal 18 al 20 agosto tempo stabile, salvo qualche temporale pomeridiano sui rilievi, con temperature in aumento, ma valori prossimi alla media del periodo.