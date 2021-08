Tennis, al Ct Viserba negli ottavi brillano Marta Rubina De Ponti e Francesca Mattioli

Sport

Rimini

| 12:01 - 15 Agosto 2021

Si è allineato ai quarti il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba (2.500 euro di montepremi). In grande evidenza negli ottavi Francesca Mattioli, allieva della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia, e la giovane riminese Marta Rubina De Ponti, portacolori del Tc Lumezzane, che ha vinto una gran battaglia, con tanto di “positivo”, ai danni della 2.3 Gloria Ceschi. Oggi (domenica) i quarti dalle 16.15, esordio della 2.1 Alessandra Mazzola (Tc Viserba), testa di serie n.1, verso le 18 contro Francesca Mattioli.

Ottavi: Francesca Mattioli (2.6)-Greta Vagnini (3.1) 6-3, 6-0, Sofia Pizzoni (2.5)-Valentina Lia (2.3, n.5) 6-4, 6-4, Marta Rubina De Ponti (2.5)-Gloria Ceschi (2.3, n.6) 4-6, 6-4, 11-9, Giorgia Pinto (2.4)-Andrea Maria Artimedi (2.3, n.3) 7-6, 6-2, Chiara Girelli (2.3, n.7)-Marta Lombardini (2.6) 4-0 e ritiro, Anastasia Piangerelli (2.3, n.2)-Emma Ferrini (2.4) 6-2, 6-3. Quarti anche per Vittoria Modesti (2.5).

Per informazioni si può contattare il seguente numero di cellulare:347-2242635 (Giuliani).