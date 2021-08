San Patrignano festeggia ferragosto con un pic nic sotto le stelle

Attualità

Rimini

| 10:14 - 15 Agosto 2021

Pic Nic di ferragosto per Sanpa.



Dopo i mesi difficili dovuti alle restrizioni del Covid-19, i mille ragazzi e ragazze di San Patrignano hanno festeggiato il Ferragosto insieme sotto le stelle, con una serata a base di buon cibo e musica. Serata resa possibile anche grazie alle donazioni di alcune aziende del territorio.



Quella del Ferragosto è una festa di lunga tradizione in Comunità. Sin dai primi tempi, quando le presenze erano poche decine, ci si riuniva all’aperto dopo una cena ispirata alle ricette romagnole dell’estate e poi via con le danze. Il primo ballo era sempre affidato a Vincenzo che ondeggiando scherzoso, invitava tutti a scendere in pista.



Oggi la playlist è cambiata, al momento non possiamo più ballare, ma sicuramente la voglia di divertirsi è sempre la stessa. Pur restando in osservanza delle norme sanitarie vigenti, i giovani di San Patrignano si sono ritrovati nel grande prato del campo gara, uno spazio verde dove hanno gustato il paniere del picnic a base di nuggets di pollo, sandwich al tonno, patatine, anguria, gelato e bibite grazie alle gentili donazioni di Martini Alimentare, CAAR Rimini, Foxnut&Snack, Froneri Italy, Angelo Borrillo di Aibes, Flaminia Bevande e Cooperativa stabilimenti balneari Cesenatico. Dopo cena le ragazze e i ragazzi della comunità si sono fermati sul grande prato ad ascoltare musica e a chiacchierare con i loro compagni di settore sotto il cielo stellato.



Come ogni anno accade, le tante anime della Comunità si sono impegnate, attingendo ognuna alle proprie capacità e mettendosi al servizio degli altri, nell’organizzazione di una festa capace di coinvolgere adulti e bambini in un sano divertimento.