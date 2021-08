Cade dalla bicicletta nella rotonda: ricoverato in ospedale in gravi condizioni

Cronaca

Riccione

| 07:35 - 15 Agosto 2021

Ambulanza (foto di repertorio).

Un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito ieri sera (sabato 14 agosto), intorno alle 20.25, in un incidente in bicicletta. I fatti sono avvenuti alla nuova rotonda di viale da Verazzano, a Riccione: dai primi riscontri l'uomo avrebbe fatto tutto da solo, cadendo dalla sella e rovinando sull'asfalto. Vista anche l'età del ferito, il personale del 118, intervenuto con automedica e ambulanza, ha deciso per il ricovero in codice di massima gravità. L'80enne è ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. I rilievi del sinistro affidati ai Carabinieri.