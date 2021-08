Rimini Calcio, sei reti contro il Victor San Marino

Sport

Rimini

| 20:49 - 14 Agosto 2021

Gabbianelli e il presidente Rota.

A Castel del Rio seconda uscita stagionale della squadra di Gaburro opposta per l'occasione al Victor San Marino, neonata formazione del campionato di Eccellenza. Non hanno giocato Tomassini, Haveri e Aprea. Nel primo tempo Gaburro ha provato Pari come playmaker, nella ripresa sono entrati tutti quelli della panchina. Sei le reti dei biancorossi di cui due nel primo tempo (la prima su rigore) proprio come nella precedente uscita. Al 6' affondo in area di Ferrara che viene steso da Luvisi, Gabbianelli trasforma il penalty. Nel recupero palla morbida di Tonelli dai 16 metri per Ferrara che di destro incrocia sul secondo palo e insacca.

Nella ripesa al 16' assist di Gabbianelli per Barbatosta (giovane del settore giovanile) che da centro area colpisce per la terza volta. Al 38’ Pecci verticalizza per Kamara, che in corsa entra in area ed insacca. Al 40’ st: Pecci serve dalla linea di fondo Mencagli che sotto misura mette in rete. Al 43' Mencagli recupera palla e con una rasoiata batte il portiere in uscita. Nella seconda frazione da segnalare anche un palo di Gabbianelli. Per quanto riguarda il mercato, si cerca un esterno destro opure due se Manfroni mon sarà messo sotto contratto (è in prova).

Prossima uscita del Rimini fissata per martedì 17 col Progresso sempre a Castel del Rio.

Le formazioni

RIMINI (primo tempo)

Marietta, Manfroni, Carboni, Panelli, Mengucci, Tonelli, Pari, Greselin, Gabbianelli, Mencagli, Ferrara. A disp: Lazzarini, Falasconi, Cuccato, Tiraferri, Contessa, Kamara, Tanasa, Isaia, Pecci, Arlotti, Barbatosta. All. Gaburro

VICTOR SAN MARINO (primo tempo)

Pazzini, Luvisi, Boccioletti, Barone, Santi, Pedrazzini, Michelucci, Morelli, Bardeggia, Pastorelli, Pancotti. A disp: Barducci, Castagnoli, Gaudenzi, Zabre, Ferri, Mannarino, Lago. All. D’Amore

RETI: 6’ pt Gabbianelli (rig.), 46’ pt Ferrara, 16’ st Barbatosta, 38’ st Kamara, 40’ e 43’ Mencagli.