Misano Piano Festival, ferragosto con il jazz del trio Rocchetta Negrello e Paolini

Eventi

Misano Adriatico

| 07:25 - 15 Agosto 2021

Massimiliano Rocchetta.



Dopo il successo dei primi due eventi alla Chiesa di Misano Monte, Domenica 15 Agosto alle 21,15 il MisanoPianoFestival si sposterà per la prima volta nella cornice di Portoverde (Piazzale Colombo) per ascoltare il Pianoforte in “Jazz & dintorni”. Il Trio Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso) e Stefano Paolini (batteria) interpreterà composizioni originali e arrangiamenti standard del jazz anche attraverso contaminazioni con la musica classica, giocando fra estemporaneità e obbligatorietà. Massimiliano Rocchetta è pianista, compositore e arrangiatore che dopo i suoi Studi al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro ha abbracciato il Jazz perfezionandosi con Bruno Tommaso.



Vincitore del Concorso internazionale per orchestra jazz ”Barga jazz” è stato co-produttore con varie formazioni cameristiche e orchestrali di diversi progetti discografici e ha anche collaborato con artisti come Renzo Arbore, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Mario Biondi, Bob Brookmeyer ecc. Tiziano Negrello e Stefano Paolini si sono formati nei Conservatori di Musica e hanno approfondito in Master di musica jazz la propria formazione. Entrambi, nella propria articolata carriera, hanno suonato con artisti famosi (Massimo Ranieri, Gino Paoli, Franco Battiato, Eugenio Finardi ed altri) partecipando a eventi, incisioni discografiche e a Progetti in prestigiosi Festival Jazz di tutto il mondo. Ingresso gratuito, su prenotazione, secondo le normative Covid vigenti.