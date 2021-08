Cade e l'altra moto lo investe. Schianto in pista, 51enne al "Bufalini"

Cronaca

Misano Adriatico

| 18:13 - 14 Agosto 2021

Foto di repertorio.

E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio (sabato 14 agosto), intorno alle 15.40, al Misano World Circuit, durante una sessione di prove da parte di privati. Un 51enne ha perso il controllo della sua moto ed è caduto, quando un altro pilota, di nazionalità inglese, è sopraggiunto investendolo accidentalmente. Il personale medico ha deciso di allertare l'eliabulanza e il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena è avvenuto in codice di massima gravità, ma le condizioni del centauro non sono preoccupanti. L'altro motociclista, caduto a sua volta dalla propria moto, è stato trasportato in ospedale, al Ceccarini di Riccione.