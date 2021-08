Truffati dal pusher, turisti ubriachi accusano agenti in borghese: "siete finti poliziotti". Denunciati

Cronaca

Rimini

| 07:25 - 15 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Tre turisti polacchi trentenni sono stati denunciati per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver accusato agenti della polizia municipale, in borghese per i controlli antidroga, di essere malviventi che si fingevano poliziotti. I fatti sono avvenuti nella tarda serata di venerdì (13 agosto), sul lungomare Tintori. I tre, secondo quanto ricostruito, erano stati truffati da un pusher senegalese: questi aveva dato loro, in cambio di 80 euro, una bustina contenente non cocaina, ma un fazzoletto di carta tritato. Tornati dallo spacciatore per farsi giustizia, i turisti polacchi, visibilmente ubriachi, hanno trovato la pattuglia della Polizia Municipale che ha cercato di riportarli alla calma. Neanche l'esibizione dei distintivi li ha fermati ed è sorto un parapiglia: un'agente donna è stata spintonata, uno dei turisti è stato fermato, gli altri due sono scappati, per poi tornare poco dopo, accompagnati da una pattuglia della squadra Volante, che avevano allertato in quanto "il loro amico era stato sequestrato da malviventi che si erano spacciati per poliziotti". La vicenda si è conclusa appunto con tre denunce, mentre il pusher, regolare sul territorio, è stato solo identificato, in quanto non aveva ceduto stupefacente.