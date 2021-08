VIDEO Grosso incendio zona Cantina verso Ponte Uso, in azione anche l'elicottero

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 17:13 - 14 Agosto 2021

Ancora un vasto incendio è scoppiato nel territorio comunale di Sogliano. Le fiamme hanno attaccato la vegetazione in zona Ponte Uso, località Cantina, con l'immediato allarme dato dai residenti ai Vigili del Fuoco, intervenuti anche con un elicottero. Il mezzo ha dovuto effettuare diversi lanci di acque per domare le fiamme, che hanno bruciato sterpaglie e parte del bosco. Ancora una volta un incendio alimentato anche dal grande caldo che ha caratterizzato l'estate 2021, per il quale sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena, affiancati da due squadre da Rimini e una da Novafeltria.