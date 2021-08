Coronavirus: a Rimini calano contagi e ricoveri

Attualità

Rimini

| 15:14 - 14 Agosto 2021

Bollettino Covid 14 agosto 2021.

Calano i contagi da nuovo coronavirus a Rimini. Per il nostro territorio comunicati 69 nuovi casi con 28 sintomatici e 41 asintomatici. I casi in questa settimana sono stati 560, media 93 contagi al giorno, in crescita rispetto alla scorsa settmana. Calano invece i ricoveri in terapia intensiva, da 3 a 2. Nessun decesso nel riminese, 4 in regione: una donna di 72 anni e un uomo di 61 anni della provincia di Modena e due uomini di 87 e 78 anni della provincia di Bologna.



In regione 765 casi su un totale di 26.811tamponi (tasso di positività del 2,8%) e calo dei ricoveri nei reparti Covid (-3, totale 316), mentre crescono ancora i ricoveri in terapia intensiva: 38 (+2), a fronte di una dimissione a Rimini e tre nuovi ricoveri a Imola, Parma e Reggio Emilia.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 185 nuovi casi e poi e poi Modena (115). Seguono Parma (91) e Reggio Emilia (76); poi, Rimini (69), Ferrara (68), Ravenna (54) e Piacenza (44). Quindi Forlì (32), Cesena (19), il Circondario Imolese (12).