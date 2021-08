Fermato con una borsa rubata a una turista, arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:44 - 14 Agosto 2021

Un 27enne magrebino è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato (13-14 agosto) dai Carabinieri. Fermato nella zona di piazzale Boscovich, è stato trovato in possesso di una borsa di una turista straniera, con denaro, documenti e smartphone. Durante l'identificazione, il giovane nordafricano ha fornito un nome falso agli operatori. E' stato così arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e false attestazioni sull'identità personale. Nel processo per direttissima è stato condannato a 6 mesi di reclusione, pena sospesa.