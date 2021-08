Si mimetizza tra la sabbia per derubare una turista in spiaggia di notte: arrestato In manette un 21enne del Gambia, che aveva portato via la borsa di una 20enne turista

Cronaca Riccione | 14:33 - 14 Agosto 2021 Carabinieri (foto di repertorio). Deruba una turista tedesca di 20 anni, arrestato un 21enne del Gambia: i fatti sono avvenuti nella notte tra venerdì e sabato (13-14 agosto) sulla spiaggia posta tra la rotonda di parco Fellini e piazzale Boscovich. Il malvivente ha portato via la borsa alla turista, contenente denaro, documenti e smartphone, usando la tecnica della "salamandra", cospargendosi cioé di sabbia per strisciare e mimetizzarsi. E' stato comunque fermato e arrestato dai Carabinieri. Questa mattina (sabato 14 agosto) l'arresto è stato convalidato: il giovane sarà processato mercoledì prossimo (18 agosto).



