Pusher lancia il monopattino contro i Carabinieri per scappare: arrestato

Rimini

| 14:28 - 14 Agosto 2021

Ieri sera (venerdì 13 agosto) i Carabinieri hanno arrestato un 20enne albanese, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. Le ipotesi di reato sono la detenzione ai fini di spaccio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, notato in zona Marina Centro, ha cercato di fuggire al controllo, lanciando il proprio monopattino elettrico contro i Carabinieri, ferendone uno. E' stato comunque fermato e perquisito: con sé aveva 13 dosi di cocaina.

Arrestato, è stato processato per direttissima, patteggiando un anno, due mesi e 20 giorni di reclusione, pena sospesa.