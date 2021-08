Un'alba spettacolare a Riccione con la musica dei Coma Cose

Attualità

Riccione

| 13:28 - 14 Agosto 2021

Foto Daniele Casalboni.



E' stata un'alba spettacolare ad illuminare la spiaggia di Riccione sabato 14 agosto con l'attesissimo appuntamento dei Coma Cose per la rassegna Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione. La band composta da Fausto Zanardelli (aka Fausto Lama) e da Francesca Mesiano (aka California) si è esibita al Samsara Beach con uno show unico e coinvolgente.



Il concerto di Coma_Cose è il quarto di sette appuntamenti, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, Albe in controluce riesce a costruire una prospettiva che va oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d'eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d'Italia. Il prossimo concerto in programma al sorgere del sole è il live di Nada previsto domenica 22 agosto (ore 6:00, Fontanelle Beach 19).