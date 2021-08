Gabicce, rimesso a nuovo il campo polivalente di via Aldo Moro

Attualità

Gabicce Mare

| 13:25 - 14 Agosto 2021

Inaugurazione del campo polivalente dopo il restyling.



Questa mattina (sabato 14 agosto) è stato inaugurato a Gabicce il campo polivalente dell'area sportiva in Via Aldo Moro, rimesso a nuovo dopo un progetto di restyling di qualche settimana.



Insieme all'ufficio tecnico del Comune di Gabicce Mare, ha collaborato al restyling Dario Mantovani, sindaco di Molinella - città legata a Gabicce Mare da un patto d'Amicizia dal 2014 - che si è adoperato personalmente e gratuitamente in virtù del sodalizio che lega le due amministrazioni comunali.



Leitmotiv del restyling è ancora una volta la raffigurazione del marchio-city brand "Gabicce Maremonte" (realizzato da Laura D'Amico), con la sua combinazione di tasselli colorati che, passo dopo passo, si presta a caratterizzare la Città in vari punti.



Un'idea del sindaco Domenico Pascuzzi dopo aver visto il lavoro di riqualificazione dei campi da basket effettuati nel Comune di Molinella, proprio dal sindaco Mantovani, che si è reso subito disponibile offrendo gratuitamente la sua manodopera e quella di alcuni amici. "La Consulta Giovani con il suo presidente Davide Perazzini- spiegano il sindaco Pascuzzi e l'assessore allo Sport Roberto Reggiani- ha proposto di utilizzare per il restyling il logo Gabicce Mare Monte. Ancora una volta il nostro city brand va a distinguere una parte della città, vissuta e frequentata dai nostri giovani, un punto di aggregazione sportivo in cui crediamo molto. Ringraziamo infinitamente Dario per questo bellissimo lavoro e la Consulta Giovani. Ringraziamo anche Colortecnica per il supporto tecnico e Francesco Ceccarelli per la realizzazione di video e foto con il drone".



"Questo progetto nasce da altri esperimenti che abbiamo fatto sia sul nostro territorio che in comuni limitrofi- spiega il sindaco di Molinella Dario Mantovani- Ci siamo resi conto che, senza inventarci nulla, che quando un luogo è gradevole dal punto di vista estetico viene utilizzato molto di più dalla cittadinanza e questo è il principio che sta alla base di questi interventi: non costruire qualcosa di nuovo ma riqualificare quello che c'è già e che spesso, se viene rigenerato, diventa molto più appetibile per tutta la platea delle persone che ne vogliono fruire. Da anni siamo amici di Gabicce Mare e trascorriamo qui le nostre ferie, quindi abbiamo accettato volentieri l'invito dell'Amministrazione".



Durante l'inaugurazione Diego Roman Saleh dell'associazione Basket Cavaliers, ha consegnato una targa ricordo all'amministrazione comunale, per aver dato un impulso determinante al mondo del basket gabiccese e per aver dato la possibilità ai ragazzi, nel periodo della pandemia, di utilizzare il campo da basket esterno. Presente anche Daniele Arduini del Team Regina.