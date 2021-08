Rimini, nel mirino della guardia costiera il noleggio abusivo di imbarcazioni

Cronaca

Rimini

| 13:09 - 14 Agosto 2021

Per ferragosto la guardia costiera intensificherà i controlli nell'ambito dell'operazione "Mare sicuro". Dal 19 giugno a oggi sono stati impegnati circa 100 militari, per pattugliare il litorale, da Rimini a Cesenatico, e per effettuare controlli in mare, che finora sono stati piu' di 3900.



In totale sono stati circa 110 i verbali amministrativi per 40.000 euro di sanzioni, relativi a illeciti riguardanti il mancato rispetto delle norme sulla navigazione. Tra le violazioni riscontrate, imbarcazioni in zona di mare destinata alla balneazione e casi di noleggio abusivo di imbarcazioni.