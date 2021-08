Cattolica, nuovo volto per la via Trento: via le barriere architettoniche

Attualità

Cattolica

| 12:58 - 14 Agosto 2021

Il taglio del nastro.



Taglio del nastro ieri pomeriggio (venerdì 13 agosto) per la via Trento a Cattolica dopo i lavori di riqualificazione che hanno cambiato volto alla strada, lunga circa 315 metri e larga complessivamente 8 metri in media. "Abbiamo immaginato per questo cantiere – ha spiegato il sindaco cattolichino Gennari - un modello per cercare una soluzione che tenesse conto di tutti coloro che presentano difficoltà motorie, ma anche delle famiglie coi passeggini. Una via più fruibile per tutti, insomma. La riqualificazione di questa strada non è stata facile, era malconcia, ma è stata una delle prime sfide di questa amministrazione. Devo ringraziare tutti i cittadini di via Trento, il Comitato Mare Nord e la presidente Alberta Molari che mi hanno sostenuto in questo intervento”. A chiusura della cerimonia, con la collaborazione del comitato "Mare Nord" e di alcuni privati, si è svolto un piccolo momento conviviale per tutti i presenti.



IL DETTAGLIO DEI LAVORI